Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü (2)
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü (2)

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüşmesi ŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüşmesi ŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü.

Görüşmede Erdoğan'ın, yakından ilgilendiği Omar'ın kardeşlerine hediyeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü (2)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:01 Kaynak: AA
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