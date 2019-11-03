Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü (2)
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüşmesi ŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda...
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:01 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüşmesi ŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü.
Görüşmede Erdoğan'ın, yakından ilgilendiği Omar'ın kardeşlerine hediyeler verdi.
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