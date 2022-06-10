Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödül alanları kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödül alanları kutladı

10.06.2022 22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödül alanları kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödüle layık görülenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödüle layık görülenleri tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödüle layık görülen kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ödül alsın ya da almasın yarışmaya katılan her bir kardeşime, jürimizin saygıdeğer üyelerine emeklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödül alanları kutladı - Son Dakika

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