Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.
Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Erdoğan, paylaşımında şehit öğretmenin fotoğrafına da yer verdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Aybüke Yalçın'la ilgili duygusal bir paylaşım yaptı. Tekin, "Müsteşarlığım döneminde en çok üzüldüğüm olaylardan birisi Aybüke öğretmenimizin şehit edilmesiydi. Şehadetinin yıldönümü rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı - Son Dakika