Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

09.06.2023 17:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anarak, terör örgütü PKK ile mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

"PKK İLE MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Erdoğan, paylaşımında şehit öğretmenin fotoğrafına da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

BAKAN TEKİN DE DUYGUSAL BİR PAYLAŞIM YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Aybüke Yalçın'la ilgili duygusal bir paylaşım yaptı. Tekin, "Müsteşarlığım döneminde en çok üzüldüğüm olaylardan birisi Aybüke öğretmenimizin şehit edilmesiydi. Şehadetinin yıldönümü rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Aybüke Yalçın, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı - Son Dakika


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