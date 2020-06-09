Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Batman'daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde andı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Batman'daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şehadetinin 3'üncü yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yad ediyorum" ifadesini kullandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu

Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak

Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı

Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı

Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu

Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz

Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı