Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

09.06.2022 14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Aybüke Yalçın, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı - Son Dakika

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