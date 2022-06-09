Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Aybüke Yalçın, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı - Son Dakika

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