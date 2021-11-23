Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Ceylan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Ceylan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
23.11.2021 14:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araç çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araç çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde görevi başındayken bir aracın çarpması sonucu şehit düşen Ceylan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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