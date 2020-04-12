Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Beytullah Melih İşık'ın ailesine taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Beytullah Melih İşık'ın ailesine taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru İşık'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:38 Kaynak: AA
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