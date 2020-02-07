CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT UZMAN ONBAŞI CİHAN ERAT'IN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT UZMAN ONBAŞI CİHAN ERAT'IN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK (1) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT UZMAN ONBAŞI CİHAN ERAT'IN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK (1)

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT UZMAN ONBAŞI CİHAN ERAT'IN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katılacak. Şehit Cihan Erat, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ndeki öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Görüntü dökümü:

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-Tabutun görüntüsü

-Cenaze törenine gelenler

-Şehidin yakınlarının görüntüsü

-Askerlerin görüntüsü

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:35 Kaynak: DHA
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