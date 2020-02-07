CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT UZMAN ONBAŞI CİHAN ERAT'IN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK (1) - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT UZMAN ONBAŞI CİHAN ERAT'IN CENAZE TÖRENİNE KATILACAK (1)
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:35 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katılacak. Şehit Cihan Erat, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ndeki öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Görüntü dökümü:
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-Tabutun görüntüsü
-Cenaze törenine gelenler
-Şehidin yakınlarının görüntüsü
-Askerlerin görüntüsü
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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