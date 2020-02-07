Cumhurbaşkanı erdoğan şehit uzman onbaşı cihan erat'ın cenaze törenine katılacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katılacak. Şehit Cihan Erat, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ndeki öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.