Cumhurbaşkanı erdoğan şehit uzman onbaşı cihan erat'ın cenaze törenine katılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan şehit uzman onbaşı cihan erat'ın cenaze törenine katılacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan şehit uzman onbaşı cihan erat'ın cenaze törenine katılacak

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katılacak. Şehit Cihan Erat, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ndeki öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Cumhurbaşkanı erdoğan şehit uzman onbaşı cihan erat'ın cenaze törenine katılacak

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:42 Kaynak: DHA
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