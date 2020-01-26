Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, abideye çelenk bıraktı ve şehitler için dua etti.