Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:04 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, abideye çelenk bıraktı ve şehitler için dua etti.
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan'ın abideye çelenk bırakması
-Saygı duruşu
-Erdoğan'ın dua etmesi
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