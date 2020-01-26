Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, abideye çelenk bıraktı ve şehitler için dua etti.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan'ın abideye çelenk bırakması

-Saygı duruşu

-Erdoğan'ın dua etmesi


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:04 Kaynak: DHA
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