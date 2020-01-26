Cumhurbaşkanı erdoğan, şehitler abidesi'ne çelenk bıraktı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı erdoğan, şehitler abidesi'ne çelenk bıraktı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktıCezayir, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı

Cezayir, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, abideye çelenk bıraktı ve şehitler için dua etti.

Cumhurbaşkanı erdoğan, şehitler abidesi'ne çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı, Cezayir, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:16 Kaynak: DHA
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