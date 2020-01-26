Cumhurbaşkanı erdoğan, şehitler abidesi'ne çelenk bıraktı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan, şehitler abidesi'ne çelenk bıraktı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktıCezayir, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:16 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı
Cezayir, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, abideye çelenk bıraktı ve şehitler için dua etti.
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