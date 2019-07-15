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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler anıtına çiçek bıraktı

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler anıtına çiçek bıraktı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na şehit aileleri ve gazilerle birlikte çiçek koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler anıtına çiçek bıraktı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na şehit aileleri ve gazilerle birlikte çiçek koydu.
15 Temmuz demokrasi zaferinin 3. yıl dönüme etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı. 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mehter marşları eşliğinde şehit yakınları ve gazilerle birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yürüdü. Erdoğan, 15 temmuz şehitleri için anıta çiçek bıraktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehit yakınları ve gazilerle birlikte Millet Camii'nde okunan Hatm-i Şerif merasimine katıldı. Erdoğan, şehitler için okunan dualara eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler anıtına çiçek bıraktı
Recep Tayyip Erdoğan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:19 Kaynak: İHA
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