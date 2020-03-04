Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehitler tepesi boş kalmayacak) sözünü anlamak için imanın yanında... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Şehitler tepesi boş kalmayacak) sözünü anlamak için imanın yanında... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehitler tepesi boş kalmayacak) sözünü anlamak için imanın yanında...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehitler tepesi boş kalmayacak) sözünü anlamak için imanın yanında bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehitler tepesi boş kalmayacak) sözünü anlamak için imanın yanında bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:38 Kaynak: AA
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