Cumhurbaşkanı Erdoğan, "-Şehitler tepesi boş kalmayacak- sözünü anlamak için de imanın yanında bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir. Merhum Arif Nihat Asya'nın o şiirini okuyup da hala 'şehitler tepesi boş kalacak' diyen kişi, bu ülkeyi düşmana teslim etme, milletimizin boynuna esaret zincirini geçirme peşinde demektir" dedi. - ANKARA