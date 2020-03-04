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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "-Şehitler tepesi boş kalmayacak- sözünü anlamak için de imanın yanında...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "-Şehitler tepesi boş kalmayacak- sözünü anlamak için de imanın yanında bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "-Şehitler tepesi boş kalmayacak- sözünü anlamak için de imanın yanında bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir. Merhum Arif Nihat Asya'nın o şiirini okuyup da hala 'şehitler tepesi boş kalacak' diyen kişi, bu ülkeyi düşmana teslim etme, milletimizin boynuna esaret zincirini geçirme peşinde demektir" dedi. - ANKARA
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