Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitler tepesi hiç boş kalmayacak olsa da hak, hakikat, ülkemize ve...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehitler tepesi hiç boş kalmayacak olsa da hak, hakikat, ülkemize ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitler tepesi hiç boş kalmayacak olsa da hak, hakikat, ülkemize ve...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitler tepesi hiç boş kalmayacak olsa da hak, hakikat, ülkemize ve milletimize hizmet için mücadeleye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitler tepesi hiç boş kalmayacak olsa da hak, hakikat, ülkemize ve milletimize hizmet için mücadeleye devam edeceğiz. Son nefesimize, gücümüzün son takatine kadar bu yoldan dönmeyeceğiz. En büyük hesabın Allah'ın hesabı olduğu inancıyla bize dayatılan değil, doğru bildiğimiz yolda yürümekte kararlıyız."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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