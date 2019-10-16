Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitler tepesi hiç boş kalmayacak olsa da hak, hakikat, ülkemize ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitler tepesi hiç boş kalmayacak olsa da hak, hakikat, ülkemize ve milletimize hizmet için mücadeleye devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitler tepesi hiç boş kalmayacak olsa da hak, hakikat, ülkemize ve milletimize hizmet için mücadeleye devam edeceğiz. Son nefesimize, gücümüzün son takatine kadar bu yoldan dönmeyeceğiz. En büyük hesabın Allah'ın hesabı olduğu inancıyla bize dayatılan değil, doğru bildiğimiz yolda yürümekte kararlıyız."
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