Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin özellikle yakınlarına istihdamdan eğitim, öğretime kadar tüm... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehitlerimizin özellikle yakınlarına istihdamdan eğitim, öğretime kadar tüm... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin özellikle yakınlarına istihdamdan eğitim, öğretime kadar tüm...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin özellikle yakınlarına istihdamdan eğitim, öğretime kadar tüm meselelerini çözmeye çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin özellikle yakınlarına istihdamdan eğitim, öğretime kadar tüm meselelerini çözmeye çalışıyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununa izlettiği göçmen çocuk videosunu anlattı
Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü esnasında Rizespor-Alanyaspor maçını radyodan dinledi

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 22:13:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin özellikle yakınlarına istihdamdan eğitim, öğretime kadar tüm... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]