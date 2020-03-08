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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin özellikle yakınlarına istihdamdan eğitim, öğretime kadar tüm...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin özellikle yakınlarına istihdamdan eğitim, öğretime kadar tüm meselelerini çözmeye çalışıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin özellikle yakınlarına istihdamdan eğitim, öğretime kadar tüm meselelerini çözmeye çalışıyoruz."
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