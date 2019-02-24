Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehrimize Daha Çok Hizmet Getireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehrimize Daha Çok Hizmet Getireceğiz"

1 saat önce

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri'de düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri'de düzenlenen mitinginde halka hitap etti. (4)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:04 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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