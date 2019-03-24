Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehrin Her İki Yakasında, Birer Tane Sebze-meyve, Kuru Gıda, Su Ürünleri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehrin her iki yakasında, birer tane sebze-meyve, kuru gıda, su ürünleri gibi perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu malları karşılayacak haller kuracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehrin her iki yakasında, birer tane sebze-meyve, kuru gıda, su ürünleri gibi perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu malları karşılayacak haller kuracağız."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:58 Kaynak: AA
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