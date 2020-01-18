Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye partisine bakmaksızın destek... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye partisine bakmaksızın destek... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye partisine bakmaksızın destek...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye partisine bakmaksızın destek veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye partisine bakmaksızın destek veriyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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