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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye partisine bakmaksızın destek...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye partisine bakmaksızın destek veriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye partisine bakmaksızın destek veriyoruz."
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