Cumhurbaşkanı Erdoğan sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarla telefonda görüştü - Son Dakika

Tarım Bakanı Pakdemirli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı araması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Espiyeli vatandaşlarla ile telefonda görüşmesi GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarla telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi Giresun'da ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar, göstermeye de devam edecekler, devam edeceğiz çünkü biz sizler için varız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım."
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 15:11 - Kaynak: AA
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