Cumhurbaşkanı Erdoğan sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarla telefonda görüştü - Son Dakika

Tarım Bakanı Pakdemirli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı araması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Espiyeli vatandaşlarla ile telefonda görüşmesi GİRESUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarla telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi Giresun'da ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar, göstermeye de devam edecekler, devam edeceğiz çünkü biz sizler için varız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım."