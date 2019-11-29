Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Kara, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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