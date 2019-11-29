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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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