Cumhurbaşkanı Erdoğan, sele teslim olan Akyurt ilçesinde helikopterden incelemede bulundu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sele teslim olan Akyurt ilçesinde helikopterden incelemede bulundu

14.06.2022 16:28

Son 1 haftadır şiddetli yağışa teslim olan Ankara'da sel felaketi nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün hala doğal afetle mücadele eden Ankara'nın Akyurt ilçesinde helikopterden incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin birçok ilinde görülen kuvvetli yağışlar, özellikle son bir haftadır başkent Ankara olmak üzere kentlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir haftadır sağanak yağışla birlikte sel felaketine teslim olan Ankara'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti.

HELİKOPTERLE İNCELEME YAPTI

Ankara'da devam eden sağanak nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarında büyük hasarın oluştuğu Akyurt üzerinde helikopterden inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, bugün de öğleden sonra kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt'ta havadan incelemede bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt'ta havadan incelemede bulundu Bakan Kurum, selden etkilenen Akyurt'ta incelemelerde bulundu Bakan Kurum, selden etkilenen Akyurt'ta incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, sele teslim olan Akyurt ilçesinde helikopterden incelemede bulundu - Son Dakika

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