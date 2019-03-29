Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen (Meral Akşener) Kalkıp Tayyip Erdoğan'a, Halkına 'Terörist' Diyecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen (Meral Akşener) Kalkıp Tayyip Erdoğan'a, Halkına 'Terörist' Diyecek...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen (Meral Akşener) kalkıp Tayyip Erdoğan'a, halkına 'terörist' diyecek kadar istikametini kaybettin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen (Meral Akşener) kalkıp Tayyip Erdoğan'a, halkına 'terörist' diyecek kadar istikametini kaybettin. Tencere kapak meselesi, Bay Kemal ile dolaşa dolaşa o da istikametini kaybetti."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:24 Kaynak: AA

Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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