Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen (Meral Akşener) Kalkıp Tayyip Erdoğan'a, Halkına 'Terörist' Diyecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen (Meral Akşener) kalkıp Tayyip Erdoğan'a, halkına 'terörist' diyecek kadar istikametini kaybettin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen (Meral Akşener) kalkıp Tayyip Erdoğan'a, halkına 'terörist' diyecek kadar istikametini kaybettin. Tencere kapak meselesi, Bay Kemal ile dolaşa dolaşa o da istikametini kaybetti."

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