Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Macky Sall'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam saatlerinde karşıladı. Erdoğan ve Sall karşılama töreninin ardından başbaşa bir görüşme yaptı. İki lider, daha sonra akşam yemeğine geçti. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Senegal, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın, MasterChef Kıvanç'a sert çıktı: Pilavcılara kurban ol, saygısız olan sensin
"Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına ilk ağızdan yanıt: Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim Güleda'yı 'bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 04:18:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]