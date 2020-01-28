Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından askeri törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:07 Kaynak: DHA
, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal
'de Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından askeri törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevkidaşı Sall ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi ve anlaşma imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Erdoğan daha sonra, beraberindeki iş insanlarıyla resmi yemekle birlikte düzenlenecek Türkiye-Senegal İş Forumu'na katılacak.
- Senegal
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