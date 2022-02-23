Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

23.02.2022 09:38

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

DAKAR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ardından Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Olimpik Stadyumu'nun açılış töreni için Senegal'e gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Almanya, Senegal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü - Son Dakika
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