Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de - Heyetlerarası görüşme - DAKAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de - Heyetlerarası görüşme - DAKAR - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de - Heyetlerarası görüşme - DAKAR

6 saat önce

Heyetler arası görüşmeden detaylar İkili anlaşmaların imzalanması detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deDAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.

Heyetler arası görüşmeden detaylar

İkili anlaşmaların imzalanması detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de

DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı. Görüşme sonrası Erdoğan ve Sall nezaretinde ikili anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de - Heyetlerarası görüşme - DAKAR

Senegal, Türkiye, Dakar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:33 Kaynak: AA
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