Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de - Heyetlerarası görüşme - DAKAR - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de - Heyetlerarası görüşme - DAKAR
6 saat önce
Heyetler arası görüşmeden detaylar İkili anlaşmaların imzalanması detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deDAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:33 Kaynak: AA
Heyetler arası görüşmeden detaylar
İkili anlaşmaların imzalanması detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de
DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı. Görüşme sonrası Erdoğan ve Sall nezaretinde ikili anlaşmalar imzalandı.
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