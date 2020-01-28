Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de - Heyetlerarası görüşme - DAKAR - Son Dakika

Heyetler arası görüşmeden detaylar

İkili anlaşmaların imzalanması detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de

DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı. Görüşme sonrası Erdoğan ve Sall nezaretinde ikili anlaşmalar imzalandı.