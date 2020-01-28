Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de resmi törenle karşılandı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de resmi törenle karşılandı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da resmi törenle karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:34 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle geldiği başkent Dakar'da resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde makam aracından inerken Cumhurbaşkanı Sall tarafından karşılanan Erdoğan, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.
Resmi törenin ardından tokalaşarak gazetecilere görüntü veren Erdoğan ve Sall, baş başa görüşmeye geçti.
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