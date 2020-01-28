Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'den ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'den ayrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'den ayrıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 20.10'da başkent Dakar'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'den ayrıldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 20.10'da başkent Dakar'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dakar Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nda Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Meryem Faye Sall tarafından uğurlandı.

Uğurlamada Senegal Devlet Bakanı Mahammad Boun Abadallah Dionne, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Mustafa Mbacke ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Nur Sağman ile diğer yetkililer de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Dakar'dan ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Senegal, Dakar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:18 Kaynak: AA
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