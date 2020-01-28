Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'den ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'den ayrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'den ayrıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği temaslarının ardından Senegal'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'den ayrıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği temaslarının ardından Senegal'den ayrıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ve Gambiya'nın ardından geldiği Senegal'de çeşitli temaslarda bulunarak Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı Türkiye-Senegal İş Forumu'nun ardından temaslarını tamamlayarak Senegal'den ayrıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar Uluslararası Bleyz Dianye Havalimanı'ndan Senegalli mevkidaşı Macky Sall tarafından uğurlandı. - DAKAR

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:06 Kaynak: İHA
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