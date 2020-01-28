Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'e geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'na gelişinde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in eşi Meryem Faye Sall, Senegal Devlet Bakanı Mahammad Boun Abadallah Dionne, Thies Bölge Valisi Mouhamadou Moustapha Ndao, Thies Valisi Moussa Diagne, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Mustafa Mbacke ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Nur Sağman tarafından resmi törenle karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Senegalli mevkidaşı Macky Sall'in davetine icabetle özel uçak "TUR" ile TSİ 01.20'de Senegal'e geldi.

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