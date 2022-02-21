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Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'e geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'e geldi

21.02.2022 19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'e geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 19.10'da, Senegal'in başkenti Dakar'a geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 19.10'da, Senegal'in başkenti Dakar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leopold Sedar Senghor Havalimanı'nda, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı.

Karşılama töreninde, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas ve büyükelçilik personeli de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Dakar'a geldi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Senegal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'e geldi - Son Dakika
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