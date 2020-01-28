Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Senegal, FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Senegal, FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Senegal, FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısıdaki konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Senegal, FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir ülkedir" - DAKAR DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısıdaki konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Senegal, FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir ülkedir" - DAKAR

DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Sall ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal, FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir...

Recep Tayyip Erdoğan, Senegal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:53 Kaynak: AA
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