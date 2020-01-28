Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ile ticaret hacminin orta vadede 1 milyar dolara çıkarılmasını... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ile ticaret hacminin orta vadede 1 milyar dolara çıkarılmasını... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ile ticaret hacminin orta vadede 1 milyar dolara çıkarılmasını...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ile ticaret hacminin orta vadede 1 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ile ticaret hacminin orta vadede 1 milyar dolara çıkarılmasını..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ile ticaret hacminin orta vadede 1 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Senegal, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:36 Kaynak: AA
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