Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Sall ile görüştü - DAKAR - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Sall ile görüştü - DAKAR
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girişi ve tokalaşma detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile ikili görüşmesinden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deDAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı...
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:59 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girişi ve tokalaşma detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile ikili görüşmesinden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de
DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall ile görüştü.
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