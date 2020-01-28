Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Sall ile görüştü - DAKAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Sall ile görüştü - DAKAR - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Sall ile görüştü - DAKAR

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girişi ve tokalaşma detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile ikili görüşmesinden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deDAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girişi ve tokalaşma detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile ikili görüşmesinden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de

DAKAR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Sall ile görüştü - DAKAR

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ak Saray, Senegal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:59 Kaynak: AA
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