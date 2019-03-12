Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Senelerdir Beraber Olduğumuz, Yol Arkadaşlığı, Dava Arkadaşlığı Yaptığımız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Senelerdir Beraber Olduğumuz, Yol Arkadaşlığı, Dava Arkadaşlığı Yaptığımız...

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Senelerdir beraber olduğumuz, yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yaptığımız Binali Bey, bugün eser siyasetinde ülkemizin markasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Senelerdir beraber olduğumuz, yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yaptığımız Binali Bey, bugün eser siyasetinde ülkemizin markasıdır. Şu anda buradan çıkan zatın marka olarak nesi var?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:34 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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