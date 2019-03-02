Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şenol Güneş Kardeşimizin Milli Takım Hocalığı Hayırlı Olsun."
57 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şenol Güneş kardeşimizin Milli Takım hocalığı hayırlı olsun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şenol Güneş kardeşimizin Milli Takım hocalığı hayırlı olsun."
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA
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