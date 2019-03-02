Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şenol Güneş Kardeşimizin Milli Takım Hocalığı Hayırlı Olsun" - Trabzon
44 dakika önce
- AK Parti'nin Trabzon mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon'da düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:43 Kaynak: AA
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