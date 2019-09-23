Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sera gazı salınımını azaltmak için metro hatları inşa ediyoruz" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sera gazı salınımını azaltmak için metro hatları inşa ediyoruz" dedi.

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sera gazı salınımını azaltmak için metro hatları inşa ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sera gazı salınımını azaltmak için metro hatları inşa ediyoruz" dedi. - NEW YORK

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
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