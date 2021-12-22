Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz" - Son Dakika

AK Parti TBMM Grup Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)
Erdoğan: "Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır"
Erdoğan: "Art niyetli spekülatörlerin ülkemizin üzerinden ellerini çekmelerini sağlayarak serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz"
Kaynak: AA
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