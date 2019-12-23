Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergi açılışına katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergi açılışına katıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergi açılışına katıldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nin açılışını yaptı.

İstanbul Havalimanı'ndaki serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, böyle önemli sergiyi hep birlikte açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, modern bilimin öncülerine Allah'tan rahmet diledi.

Onların bugünler için rehber olduğunu vurgulayan Erdoğan, bütün arzu ve beklentilerinin, bugünkü neslin, bu yolda çok daha farklı bir konuma ulaşmaları ve sıçramaları olduğunu ifade etti.

Erdoğan, sergide emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekilerle sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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