Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti

6 saat önce

Sevgi Evleri'nde yetişen gençlerin seslendirdiği türkü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti, System.String[]

Sevgi Evleri'nde yetişen gençlerin seslendirdiği türkü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, engelliler ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninin ardından Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti.

Kabulün görüntüleri Cumhurbaşkanlığınca paylaşıldı.

Gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nun, 7 Eylül 2015'te Dağlıca'da terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit olan askerler için bestelediği "Dağlıca Türküsü"nü okudu.

Gençlerin seslendirdiği türkü Erdoğan'a duygu dolu anlar yaşattı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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