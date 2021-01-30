Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi rekorluk halıya dokundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi rekorluk halıya dokundu

30.01.2021 10:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi rekorluk halıya dokundu, System.String[]

35 yıldır halıcılık yapan Mustafa Acar, 20 yıllık halı ustası Vahid Rostami ve ekibi, 6 metrekarelik, 6 milyon 328 bin düğüm sayısına sahip, yapımı 8,5 yıl süren, 506 renk ve tonuna sahip, el dokuması ipek halıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

35 yıldır halıcılık yapan Mustafa Acar, 20 yıllık halı ustası Vahid Rostami ve ekibi, 6 metrekarelik, 6 milyon 328 bin düğüm sayısına sahip, yapımı 8,5 yıl süren, 506 renk ve tonuna sahip, el dokuması ipek halıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

Tamamen ipek olan halı 3 dalda Guinness rekoruna aday. El dokuması halıyı yapan 51 yaşındaki Halıcı Mustafa Acar ve ekibi bu halının, dünyanın ilk kapsamlı biyografik halısı olduğunu, dünyanın ilk bir insana ait en fazla resminin kullanıldığını (34) ve dünyanın en fazla renk ve tonlarının kullanıldığı halısı olarak Guinness'e başvuracaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilmek istenilen bu halı 6 metrekareden oluşurken, halıda 6 milyon 328 bin düğme, 506 renk ve tonundan oluşuyor. Halı ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 34 farklı fotoğrafını içerisinde barındırıyor.

"Biz bu halıyı 3 dalda Guinness'e aday bir halı olarak dokuduk"

Yapımı 8,5 yılda tamamlanan halının özelliklerini anlatan 35 yıldır halıcılık yapan Mustafa Acar, "Halımız tamamen ipek olup sadece yüzlerde çok özel bir yün kullanıldı. Ama geri kalan tamamen ipekten dokundu. 6 milyon 328 bin ilmek sayısıyla dokunmuş bir halıdır. Biz bu halıyı 3 dalda Guinness'e aday bir halı olarak dokuduk. ve dünyada en fazla renk ve tonun kullanıldığı bir halı" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza yakışır, ona değer bugüne kadar daha önce hiç kimseye nasip olmamış, hiç kimseye dokunmamış bir halı dokumak istedik"

Halıyı dokuma fikrinin nasıl ortaya çıktığını açıklayan halıcı Mustafa Acar,"2012 yılında o dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanımıza kendisi ve annesi merhum Tenzile hanımın halısını dokuduk. Kendisiyle tanıştıktan sonra, çok çok özel bir karakterle özel bir insanla karşı karşıya kaldığımızı hissettikten sonra ona yakışır, ona değer bugüne kadar daha önce hiç kimseye nasip olmamış, hiç kimseye dokunmamış bir halı dokumak istedik. Bu anlamda da bir biyografik halı dokuma kararı aldık. 2012 yılında dizaynına başladık. Dizayn aşamasının ardından uzun bir süreci nihayete erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Boyama esnasında onlarca kez onlarca kilo ipek maalesef heba oldu. Ta ki istediğimiz renk ve tonu yakalayıncaya kadar"

Normalde klasik bir dokuyucunun kullandığı teknikten farklı bir teknik kullandıklarını belirten Mustafa Acar, "Bizim bu halımız klasik dokuma sanatlarının fersah fersah ötesinde bir dokuma tekniğine sahip. Bu sadece bize özel bir teknik. İlk etapta sadece dizayn ile alakalı işlemlerimize başladık. Yaklaşık 8-10 motifleme yaptıktan sonra onlarca dizayn yaptıktan sonra bu dizaynda karar kıldık. Dizaynımızı gerçekleştirdikten sonra bu sefer motiflemesine başladık. Normalde klasik halılarda motif, dokuyucu karşısına bırakılır. Dokunmaya başlar. Ama bu halıların özellikle bize ait halıların dokuması ilk etapta motifleme esnasında dokuması gerçekleştirilir. Motifleme safhası bittikten sonra normal bir halıda kullanılacak renklerin boyama süresi 3-4 günü alırken bizim bu halıdaki kullandığımız boya süresi, renk ve tonların ortaya çıkarılması geceli gündüzlü 6 - 6,5 ayımızı aldı. Biz dışarıya dokuduğumuz halılarda boyama işlemi için boyama ustalarına bu işi havale ederiz. Ama bu işte özellikle Vahid Rostemi ile gecemizi gündüzümüze katarak bütün boyamalarını kendimiz yaptık. Boyama esnasında onlarca kez onlarca kilo ipek maalesef heba oldu. Ta ki istediğimiz renk ve tonu yakalayıncaya kadar" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Acar, pandemi dolayısıyla Guinness'e henüz başvurmadıklarını, pandemi sonrası dönemde avukatları vasıtasıyla başvuracaklarını söyledi. Halının 3 dalda Guinness'lik olduğunu, dünyada dokunmuş ilk biyografik halı olduğunu, bir şahsa ait 34 kare resmin kullanıldığını ve 506 renk ve tonun kullanıldığı tek halı olduğunu belirtti.

"Kendisiyle tanıştıktan sonra özel kişiliğinin farkına vardık ve o liderliğine yakışır bir halı yapmak istedik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın beraber bir karesini 2012 yılında halıya dokuduktan sonra tanıştıklarını anımsatan halı ustası Mustafa Acar, "Kendisiyle tanıştıktan sonra özel kişiliğinin farkına vardık ve o liderliğine yakışır bir halı yapmak istedik. Biz de bu amaçla kolları sıvadık. Böyle bir biyografik halı dünyada dokunmamış bir halıyı Cumhurbaşkanımıza layık olacak şekilde halı dokumak istedik. Bütün amacımız da bu. En nihayetinde kendisine söz verdiğimiz şekilde takdim etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Aslında 8,5 yıl önce başladığımızda halıcı meslektaşlarımızla böyle bir işin yapılmasının mümkün olmadığını iddia ettiler"

Halının dokuma ve boya aşamasında yer alan 20 yıllık halı ustası Vahid Rostemi ise şunları kaydetti:

"Aslında 8,5 yıl önce başladığımızda halıcı meslektaşlarımız böyle bir işin yapılmasının mümkün olmadığını iddia ettiler. Yani 34 portre böyle bir halıda, bir araya gelmesi ve dokumasının çok zor olduğunu, bizim de başaramayacağımızı iddia ettiler. Ama biz Mustafa beyle tüm azmimizle bu işe başladık. Mümkün olmayan bu işi gerçekleştirdik. Yıllar boyu tecrübemizi kullanarak bu amacımızı nihayete erdirebildik. Şu anda onun gururunu yaşıyoruz."

-İHA-

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mustafa Acar, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi rekorluk halıya dokundu - Son Dakika


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