Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (1)

6 saat önce

Şevket Kazan'ın cenaze töreni İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi ve taziyede bulunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi ve taziyede bulunması Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gelişi...

Şevket Kazan'ın cenaze töreni

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi ve taziyede bulunması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi ve taziyede bulunması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gelişi ve taziyede bulunması

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve taziyede bulunması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlardan Şevket Kazan için Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Abdulhamit Gül, Şevket Kazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:46 Kaynak: AA
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