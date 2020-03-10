Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın gelişi ve taziyede bulunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlardan Şevket Kazan için Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

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