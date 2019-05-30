Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların...

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkan tanınacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkan tanınacak"

Cezaların infazı alanında genel infaz usullerinin uygulanmasında sakınca bulunanlara yönelik uygulamalar geliştirilecek ve güncel teknolojilerin sisteme entegrasyonu sağlanacak. Bu amaçla şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkan tanınacak. Ağır hasta hükümlü ve tutuklulara ilişkin infaz süreçleri muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi için yakından takip edilecek.

Çocuk hükümlü ve tutukluların infaz süreçlerinde görev alan personele yönelik özel eğitimler geliştirilecek. Hükümlü ve tutukluların nakil işlemlerinde ailevi nedenler gibi hassasiyetlerin daha fazla gözetilmesi sağlanacak. Teknolojik imkanların kullanılması suretiyle hükümlü ve tutukluların, yakınları ile görüntülü görüşmesi ve elektronik dilekçe arzı gibi yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Denetimli serbestlik hizmetlerindeki elektronik izleme kapasitesinin artırılması ve yükümlülerin takibinde biometrik imza gibi yeni yöntemlerin oluşturulması sağlanacak. Ceza infaz kurumlarındaki sağlık birimlerinin kapasitesi ve teknolojik donanımları geliştirilecek, kurum dışı sağlık kuruluşları ile iş birliği ve koordinasyon güçlendirilecek.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:08 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 yaşındaki kız çocuğuna ilaç dayağı kamerada Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Paketi'ni açıkladı Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi Son Dakika! Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 15:43:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]