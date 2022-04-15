Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluşacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluşacak

15.04.2022 15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluşacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftar yapacağı bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftar yapacağı bildirildi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki iftar programına, hayatını kaybeden Şule Çetin, Nuray Demir, Azra Gülendam Haytaoğlu, Dilek Kaya, Sıla Şentürk, Dilara Yıldız, Başak Cengiz, Sezen Ünlü, Emine Bulut, Pınar Gültekin, Müzeyyen Boylu, Özgürcan Aslan, Hatice Senem, Hafize Kurban ve Hayriye Aylin Alkutay'ın yakınlarının katılması bekleniyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluşacak - Son Dakika


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