CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN YAKINLARIYLA İFTAR YAPTI - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN YAKINLARIYLA İFTAR YAPTI

16.04.2022 11:05

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen programa, hayatını kaybeden Şule Çetin, Nuray Demir, Azra Gülendam Haytaoğlu, Dilek Kaya, Sıla Şentürk, Dilara Yıldız, Başak Cengiz, Sezen Ünlü, Emine Bulut, Pınar Gültekin, Müzeyyen Boylu, Özgürcan Aslan, Hatice Senem, Hafize Kurban, Hayriye Aylin Alkutay'ın yakınlarının katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız. Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı(KADES) indiren kişi sayısı 3,5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir. dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN YAKINLARIYLA İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN YAKINLARIYLA İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN YAKINLARIYLA İFTAR YAPTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN YAKINLARIYLA İFTAR YAPTI

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Azra Gülendam Haytaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Şule Çetin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN YAKINLARIYLA İFTAR YAPTI - Son Dakika


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