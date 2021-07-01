Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.(5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz."
Kaynak: AA
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