Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz."

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Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu

Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü

Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı

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